S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • France

Mondial 2026 : Ousmane Dembélé voit bien la France aller au bout

EL
Réactions
Mondial 2026 : Ousmane Dembélé voit bien la France aller au bout

L’objectif est clair. Pour la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, glaner une troisième étoile serait particulièrement symbolique. Une deuxième pour Ousmane Dembélé après celle de 2018 ? L’attaquant du PSG, sur un nuage depuis deux ans, y croit dur comme fer.

L’esprit d’équipe avant tout

« J’essaie de jouer mon football. J’essaie de donner le meilleur de moi-même en sélection. Après, ce n’est pas facile, mais je vais essayer de tout donner pour pouvoir aller au bout avec cette équipe. C’est un sport collectif. Je pense que si on est bon collectivement, on peut aller jusqu’au bout », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à M6.

À 29 ans, le Ballon d’or en titre est désormais un cadre des Bleus, même s’il lui manque encore son match référence du haut de ses 58 capes (pour sept buts). « J’espère performer. C’est un objectif, surtout après la douleur que l’on a eue en 2022  », a confié Dembouz, évoquant la finale perdue aux tirs au but contre l’Argentine.

Pour cela, il faudra faire mieux que sortir avant la pause.

Mbappé, une saison pour apprendre (et comprendre)

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.