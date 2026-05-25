Mondial 2026 : Ousmane Dembélé voit bien la France aller au bout

L’objectif est clair. Pour la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, glaner une troisième étoile serait particulièrement symbolique. Une deuxième pour Ousmane Dembélé après celle de 2018 ? L’attaquant du PSG, sur un nuage depuis deux ans, y croit dur comme fer.

L’esprit d’équipe avant tout

« J’essaie de jouer mon football. J’essaie de donner le meilleur de moi-même en sélection. Après, ce n’est pas facile, mais je vais essayer de tout donner pour pouvoir aller au bout avec cette équipe. C’est un sport collectif. Je pense que si on est bon collectivement, on peut aller jusqu’au bout », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à M6.

À 29 ans, le Ballon d’or en titre est désormais un cadre des Bleus, même s’il lui manque encore son match référence du haut de ses 58 capes (pour sept buts). « J’espère performer. C’est un objectif, surtout après la douleur que l’on a eue en 2022 », a confié Dembouz, évoquant la finale perdue aux tirs au but contre l’Argentine.

Pour cela, il faudra faire mieux que sortir avant la pause.

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