Une solution trouvée pour des célébrations en cas de victoire du PSG en Ligue des champions

Paris peut désormais se concentrer sur l’essentiel. Selon plusieurs médias dont RMC Sport, une solution aurait été trouvée pour que les joueurs du PSG puissent célébrer leur back-to-back s’ils venaient à s’imposer samedi soir contre Arsenal en finale de Ligue des champions.

Alors que l’option d’une parade sur les Champs-Élysées – comme l’an dernier – a été rapidement écartée par la préfecture de Paris, c’est le Champ de Mars qui a été choisi pour accueillir les festivités entre les joueurs et les supporters dimanche, soit au lendemain du match en cas, évidemment, de victoire des tenants du titre à Budapest.

La soirée du samedi sous surveillance

Le lieu est loin d’être choisi au hasard : de nombreux rassemblements populaires y ont lieu, à l’image des célébrations du 14 juillet, entre le concert et le feu d’artifice. Il est situé juste à côté de l’École militaire et les autorités estiment qu’il est pratique à sécuriser en raison de la disposition du lieu, sans boutiques ni rues adjacentes ouvertes. Mais des possibles débordements samedi soir lors du match pourraient toutefois avoir un impact négatif sur ce projet et ce dispositif.

En amont du match, quel que soit le résultat donc, la tour Eiffel s’illuminera aux couleurs rouge et bleu du club et de la ville dès vendredi soir tandis qu’à 17h45, au moment de l’entrée sur la pelouse, elle brillera de mille feux.

C’est pas tout, maintenant, il y a un match à gagner.

Pas de parade sur les Champs-Élysées en cas de victoire du PSG en Ligue des champions