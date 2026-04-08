Un ancien international passe de la Coupe du monde à la comédie au cinéma

Il n’y a pas que sur le terrain que les joueurs sont des acteurs. L’ancien international islandais Rurik Gislason est à l’affiche de la comédie allemande Mange, prie, aboie, sortie le 1er avril. Le film raconte l’histoire de propriétaires de chiens qui cherchent de l’aide pour s’occuper de leurs animaux. Ils décident donc de partir voir un légendaire dresseur dans le Tyrol. Ça donne envie, non ?

Passé par Copenhague, Nuremberg et Sandhausen, l’homme aux 53 capes avec sa sélection avait participé à la Coupe du monde 2018. Deux ans plus tard, Gislason prend sa retraite et se lance dans la danse et le mannequinat. Et ça fonctionne plutôt bien pour lui : aujourd’hui, il est suivi par plus de 700 000 personnes sur Instagram.

Chef-d’œuvre ou navet ?

Sur SensCritique, Cellophane, fidèle du site qui en est à sa 2090e review, n’a pas été conquis. « Un film léger et distrayant qui plaira à tous les défenseurs des chiens […] Pour le reste, personnages ou trames, on est dans du caricatural assez facile… La nunuche, la méchante, le couple homo qui se dispute, le formateur qui joue le beau gosse… », analyse-t-il. Sur Letterboxd, le film est noté 2,3 étoiles sur 5 et un avis fait mal : « Les étoiles sont juste pour les chiens. »

On est encore loin d’un Oscar…

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