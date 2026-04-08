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Huis clos partiel à Bastia jusqu’à la fin de la saison

UL
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Huis clos partiel à Bastia jusqu’à la fin de la saison

Rendez-vous en National. À trois points des barrages et dernier de Ligue 2, le SC Bastia va devoir faire sans une partie de Furiani jusqu’à la fin de la saison. Après les incidents survenus lors de Bastia-Boulogne (0-1), mi-mars, quand des supporters bastiais avaient tenté d’entrer dans les vestiaires officiels, la commission de discipline de la LFP a sanctionné les Corses. La tribune Est de Furiani sera fermée jusqu’à fin juin, comme l’informe L’Équipe.

Bastia accueillera Saint-Étienne et Le Mans et un éventuel barrage de maintien sans l’intégralité de ses spectateurs. Le Sporting a également disputé un match « à domicile » à Rodez, contre Amiens (1-1). Il n’a plus gagné en Ligue 2 depuis mi-janvier.

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UL

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