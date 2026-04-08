Le tifo effrayant des supporters parisiens face à Liverpool

« L’incroyable tifo », bientôt au cinéma… On le sait depuis un moment déjà : les supporters du Paris Saint-Germain kiffent piocher dans la pop-culture pour faire le show en tribunes. Pour la réception de Liverpool ce mercredi en quarts de finale aller de Ligue des champions ce mardi, les ultras se sont cette fois inspirés de Marvel. Avant le coup d’envoi, un superbe tifo a ainsi été déployé en tribunes, mettant en scène Hulk – pas l’ailier brésilien hein, on préfère préciser pour ceux qui ne sont pas très comics – en train de déchirer avec violence le logo de Liverpool. Avec un message tout aussi effrayant : « Ce soir, réveillez le Hulk qui est en vous ». Les Reds peuvent trembler !

🚨 El tifo de los aficionados del PSG es un 10/10 😮‍💨#UCL pic.twitter.com/TN7b4J7woS — Ligue 1 🇫🇷 (@Ligue1_Goleador) April 8, 2026

Dans la tribune d’en face, un autre tifo en référence à Hulk a été déployé, mettant en scène une BD en trois cases, avec un supporter du PSG qui déchire son maillot rouge et bleu pour montrer les muscles.

LE PARC EN MODE SUPER-HÉROS 🦸‍♂️❤️💙 « 𝗖𝗘 𝗦𝗢𝗜𝗥 𝗥𝗘́𝗩𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗭 𝗟𝗘 𝗛𝗨𝗟𝗞 𝗤𝗨𝗜 𝗘𝗦𝗧 𝗘𝗡 𝗩𝗢𝗨𝗦 ! » LE LOGO DE LIVERPOOL DÉCHIRÉ 😁 📸 @JulienFroment pic.twitter.com/GkpkB1s3qV — Actu Foot (@ActuFoot_) April 8, 2026

Si les joueurs commencent à célébrer leur but en déchirant leur maillot, les intendants du PSG et Liverpool sauront qui gronder…