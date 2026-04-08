Le premier quart de C3 reste ouvert

Braga 1-1 Real Betis

Remballez vos Paris, Liverpool, Barcelone ou Atlético de Madrid. Ce mercredi soir s’est aussi tenu le premier Braga – Real Betis de l’histoire de la Ligue Europa. Au stade municipal de Braga, une belle madjer de Florian Grillitsch avait permis aux locaux d’ouvrir le score, mais le Franco-Haïtien Jean-Baptiste Gorby, formé à Nantes, a concédé un penalty. Cucho Hernandez a ensuite égalisé.

Puisque c’est la question que tout le monde se pose, ce match se disputait un mercredi à cause de la tenue de Porto – Nottingham Forest ce jeudi. Et comme Braga a remporté ses sept dernières confrontations européennes en matchs aller-retour, l’issue paraît certaine jeudi prochain.

Grillitsch a colocar o Braga na frente!!! ❤️ pic.twitter.com/IxFiI0nj7B — Goncalodias17 (@goncalo_diass17) April 8, 2026

Il n’y aura pas le Barça ce soir-là.

Pas de vainqueur dans le derby de Séville