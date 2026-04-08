La compo de Liverpool contre le PSG, avec une surprise

Des comiques sans MS ? S’il n’a pas beaucoup brillé avec son ancien club, Hugo Ekitiké est bien titulaire avec Liverpool contre le PSG. Mais alors que la tendance était à une association du Frenchy avec Mohamed Salah en attaque, l’Égyptien est finalement sur le banc. Jeremie Frimpong, aligné côté droit, devrait donc occuper un poste plus offensif, aux côtés de Florian Wirtz. En l’absence d’Alisson, Giorgi Mamardashvili débute dans les buts.

The Reds to take on PSG 🔴 #UCL — Liverpool FC (@LFC) April 8, 2026

La compo de Liverpool contre le PSG :

Mamadarshvili – Gómez, Konaté, Van Dijk (cap), Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Ekitiké, Wirtz.

La théorie des ex va-t-elle fonctionner pour Ekitiké ?

La compo du PSG contre Liverpool