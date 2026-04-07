Chers supporters de Liverpool, voici comment rater votre séjour à Paris

Le PSG fait peur et, apparemment, sa ville aussi. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit Liverpool en quart de finale aller de Ligue des champions. Alors que près de 3000 supporters des Reds sont attendus dans la capitale, Liverpool FC Help, un service délivré par le club, a listé ses recommandations. Dans celles-ci, il est conseillé d’éviter certaines zones et de rester vigilants dans plusieurs situations afin de passer le meilleur séjour possible.

Fans should avoid the following areas: Gare du Nord neighbourhood Pigalle neighbourhood City Centre (Chatelet) #UCL — Liverpool FC Help (@LFCHelp) April 7, 2026

• Take sensible precautions against all street crime. • Pickpockets in particular are an issue in Paris and can work in gangs; one distracts you while the other one goes into your bag/pocket. #UCL — Liverpool FC Help (@LFCHelp) April 7, 2026

Supporters are advised to take Metro line 9 to Porte de Saint-Cloud station. DO NOT travel on Metro line 10 this is for the PSG Ultras. #UCL — Liverpool FC Help (@LFCHelp) April 7, 2026

Voici, à l’inverse, un guide pour les supporters anglais voulant passer une journée de merde :

« Les fans doivent prioriser les zones suivantes : quartier de la Gare du Nord, quartier de Pigalle et le centre-ville dont Châtelet. Les voleurs et les pickpockets y opèrent, ainsi que dans le métro. Si vous voulez vous faire voler un de vos objets personnels : ne gardez pas vos affaires près de vous et laissez-vous distraire près des attractions touristiques/stade. Ne gardez pas votre passeport, vos cartes de crédit et autres objets de valeur dans des sacs ou poches séparés, utilisez les compartiments extérieurs des sacs lorsque possible, portez-les sur l’épaule. Ne prenez pas de précautions raisonnables contre tous les crimes de rue. Les pickpockets sont particulièrement un problème à Paris et peuvent travailler en bandes, alors laissez-vous distraire pendant que l’autre fouille dans votre sac/poche. Les bus nᵒ 23, 63 et 74 ne desservent pas le stade donc prenez-les si vous souhaitez rater le match… Si vous souhaitez vous y rendre tout de même : il est conseillé aux supporters de prendre la ligne 10 du métro, ils y croiseront les ultras du PSG. En espérant voir un triplé d’Ousmane Dembélé. »

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