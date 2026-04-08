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Des chiens sont encore attendus au Groupama Stadium

TC
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Des chiens sont encore attendus au Groupama Stadium

La promenade au Groupama Stadium. Pour la deuxième année consécutive, le club d’OL Lyonnes va inciter ses supporters à venir accompagnés de leurs meilleurs amis pour un match.

Pour cette opération qui aura lieu le dimanche 17 mai, à l’occasion de la demi-finale des play-off de Première Ligue, l’OL invite ses supporters à ramener leurs chiens pour profiter de deux places offertes pour une achetée.

Plus de chiens que l’année dernière

Pour la rencontre et comme la saison passée, une tribune sera aménagée pour l’occasion. Le club souhaite doubler les effectifs : ce ne sont plus 100, mais 200 animaux à poils qui regarderont le match.

Lors de la précédente édition organisée contre le Paris FC, 4 500 personnes avaient assisté à la rencontre, chiens inclus. La campagne lyonnaise s’inscrit un peu plus dans la volonté d’attirer du monde pour un match de l’équipe féminine.

Avant cela, focus sur la double confrontation contre Arsenal en Ligue des champions.

Quel club donne le plus sa chance aux très jeunes ?

TC

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