Fonseca rejoint Domenech dans la triste histoire de l’OL

Une manière d’entrer dans l’histoire comme une autre. Muet ce dimanche à Angers, l’Olympique lyonnais a enchaîné une neuvième rencontre consécutive sans la moindre victoire, toutes compétitions confondues. Une bien triste série, après celle de treize succès d’affilée en début d’année. Surtout, ce nouveau match nul (cinq au total, pour quatre défaites sur la période) fait entrer Paulo Fonseca dans l’histoire du club. En effet, depuis un certain Raymond Domenech en 1992, aucun entraîneur des Gones n’avait enchaîné une série aussi négative.

Paulo Fonseca (5 nuls, 4 défaites) devient le 1er entraineur à enchainer 9 matchs consécutifs sans la moindre victoire avec l'OL en compétition officielle depuis Raymond Domenech de avril à septembre 1992 (9). #SCOOL — Stats Foot (@Statsdufoot) April 5, 2026

Alors que les Lyonnais pourraient sortir du top 5 à l’issue du week-end, une réaction est attendue contre Lorient pour redresser la tête et éviter d’hypothéquer totalement la saison. Au cours de ces neuf rencontres, Corentin Tolisso et consorts ont en effet été éliminés en Ligue Europa et en Coupe de France, n’ayant désormais plus que la Ligue 1 à jouer.

Pas toujours la meilleure idée d’imiter Raymond Domenech.

Tolisso et l’OL ne vont « pas abandonner »