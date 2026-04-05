L’OL patauge dans la semoule

Angers 0-0 Olympique lyonnais

Vous avez préféré regarder le Tour des Flandres ? Vous avez bien fait. L’Olympique lyonnais est resté muet à Angers ce dimanche (0-0). Clairement pas le match de l’année. Seulement quatre tirs cadrés répertoriés, dont trois du côté de l’OL. Ainsley Maitland-Niles (14e) et Corentin Tolisso (48e) ont tous les deux tenté de l’extérieur de la surface, mais sans surprendre Hervé Koffi, qui a quand même serré les fesses pour détourner la tentative du Français.

Afonso Moreira a épicé la fin de match avec un coup du sombrero sur Marius Louër et une frappe pied droit qui a fini au-dessus (72e), puis un tir trop enlevé aux 20 mètres (80e). Des efforts restés vains : avec ce neuvième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues, l’OL pourrait rétrograder à la sixième place en cas de victoire de Monaco contre Marseille.

Battre Lorient dimanche prochain serait une bonne idée, puisque c’est le PSG qui se profilera le 19 avril.