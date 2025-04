Près d’une centaine de chiens ont assisté à OL-Paris FC au Groupama Stadium

Des supporters pas comme les autres.

C’était « le match de wouf » qui en avait surpris plus d’un il y a deux semaines, quand l’Olympique lyonnais annonçait ouvrir gratuitement les portes du Groupama Stadium aux personnes venant accompagnées de leur chien pour un match de Première Ligue. Ce samedi, les Lyonnaises ont été accrochées par le Paris FC (2-2) dans le cadre de la 20e journée du championnat, devant 3 500 humains et… 98 chiens !

Les good dogues

« Je n’ai pas l’habitude de venir au stade, j’ai été attiré en voyant l’annonce du club, et c’est franchement cool ! », se réjouit Olivier, vêtu d’une écharpe de l’OL au micro de BFMTV Lyon. « Pouvoir emmener mon chien, surtout pour les féminines, c’est une occasion en or ! Je suis trop contente », poursuit Emma, avec son animal de compagnie. Certains ont avalé les kilomètres pour permettre « à Violette, que je considère comme mon enfant, de voir le club qui me fait vibrer », confie la Nancéienne Chloé au Progrès.

Les maîtres et leurs toutous étaient parqués dans une tribune dédiée, qui comportait de nombreuses règles. « Il faut être sûr que l’animal n’est pas dangereux, donc on élimine des catégories. Il y a des vétérinaires pour s’assurer que les chiens sont bien vaccinés, nous avons installé des gamelles, c’est tout un dispositif mis en place », explique Olivier Jaubert, directeur des revenus de l’OL féminin. Contrairement aux craintes éventuelles, aucun incident n’a été signalé durant les 90 minutes.

Pas mal l’idée pour faire davantage de bruit en tribunes !

