Quel club donne le plus sa chance aux très jeunes ?

Roulez jeunesse ! Cette semaine, le CIES, le centre d’observatoire du football, présente sa dernière lettre. Le thème est les clubs où les joueurs de moins de 21 ans ont disputé le plus fort pourcentage de minutes en championnat les cinq dernières années. Alors, qui fait le plus confiance à la jeunesse ?

En haut du classement, on retrouve le FC Nordsjælland dont 41,7% du temps de jeu est joué par des jeunots. Ernest Nuamah, Mohammed Kudus et Andreas Schjelderup sont d’ailleurs passés par le club danois. Derrière eux, on retrouve le MŠK Žilina (35,3%) et le Red Bull Salzburg (35,0%). Dans le top 5 européen, le Barça et sa Masia sont leaders avec 20,7%.

À l’inverse, les clubs qui utilisent le moins d’U21 sont Naples (0,0%), Khaled FC (0,01%) et le club argentin Riestra CD (0,01%). En fait, Naples n’a fait confiance qu’à deux reprises à des U21 en cinq ans…

Les bébés de la cigogne

En France, Strasbourg, Lyon et Toulouse donnent le plus leur chance aux jeunes alors que Brest, Auxerre et Marseille sont en dessous des 5%.

Paradoxalement, Lyon donne aussi beaucoup de temps de jeu à de vieux briscards de plus de 29 ans et complète le podium de l’Ehpad avec Lens et Angers.

Et Tolisso, ça fait 10 ans qu’il semble avoir 21 piges.

La FIFA interpellée au sujet du transfert d'Ernest Nuamah