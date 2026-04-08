Le Barça est privé de quatre joueurs pour la réception de l'Atlético

Comme on se retrouve ! Quelques jours après leur confrontation en championnat, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid se retrouvent en quart de finale aller de la Ligue des champions ce mercredi (21 heures). Même si les hommes de Hansi Flick ont l’avantage du terrain à l’occasion de cette première manche, des joueurs importants manqueront à l’appel.

Le nom de Raphinha ne figure pas dans la liste des joueurs convoqués publiée mercredi après-midi. Touché au biceps fémoral lors de la trêve internationale, le Brésilien risque de louper plusieurs rencontres cruciales dont cette double confrontation. Marc Bernal, sorti sur blessure le week-end, assistera au match depuis les tribunes en compagnie de Frenkie De Jong et Andreas Christensen, deux blessés de longue date.

The squad for tonight 😤 pic.twitter.com/2EwLgMoP2r — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 8, 2026

Lamine Yamal en danger

Lamine Yamal devra garder les nerfs solides en toutes circonstances. Le prodige barcelonais risque de louper le match retour s’il récolte un carton jaune. Fermin López, Gerard Martín, Ronald Araújo et Marc Casadó joueront également avec une épée de Damoclès jaunâtre au-dessus de la tête. L’Atlético dispose lui de cinq joueurs menacés de suspension pour le sixième duel de la saison face au Barça (mardi 14 avril, 21 heures).

L’Olympico espagnol de la peur.

Barca-Atlético, l’Olympico de l’Espagne