S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Le Barça laisse Raphinha au repos pour plusieurs jours

SW
Réactions
Le Barça laisse Raphinha au repos pour plusieurs jours

Blaise Pascal affirme que « tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre ». Si l’on suit cette pensée, Raphinha serait plutôt en passe de connaître le bonheur pendant les prochains jours.

Touché au biceps fémoral (un muscle des ischio-jambiers pour les moins férus d’anatomie), l’ancien joueur du Stade rennais a dû sortir en cours de jeu lors de Brésil-France. Comme le relaie Mundo Deportivo, le chouchou du Barça s’est vu accorder cinq jours de repos par son club pour profiter de sa famille avant de décoller pour suivre sa rééducation à Barcelone.

Vers un contentieux entre le Brésil et le Barça ?

Les Catalans tirent la gueule. En effet, le Raph’ est un élément essentiel du onze de Hansi Flick, et le FC Barcelone s’apprête à défier l’Atlético de Madrid en quarts de finale de Ligue des champions les 8 et 14 avril. Or, l’attaquant auriverde devrait être absent cinq semaines. Pas besoin d’être une flèche pour comprendre qu’il s’agit d’une épine dans le pied du tacticien allemand, qui devra donc composer sans le Brésilien.

Le FCB serait même monté au créneau, fustigeant la FIFA d’organiser des matchs amicaux deux mois avant la fin de la saison des clubs et réclamant une indemnité de 143 836 euros si Raphinha est absent plus de 28 jours.

De quoi bien retaper la chambre du bonhomme, non ?

Le président du Barça revient sur le départ de Messi

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances
Logo de l'équipe RC Lens
Vers un boycott de Lens-PSG ?
  • Ligue 1
  • J29
  • Lens-PSG
Vers un boycott de Lens-PSG ?Lens–PSG aura-t-il lieu ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.