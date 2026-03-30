Le Barça laisse Raphinha au repos pour plusieurs jours

Blaise Pascal affirme que « tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre ». Si l’on suit cette pensée, Raphinha serait plutôt en passe de connaître le bonheur pendant les prochains jours.

Touché au biceps fémoral (un muscle des ischio-jambiers pour les moins férus d’anatomie), l’ancien joueur du Stade rennais a dû sortir en cours de jeu lors de Brésil-France. Comme le relaie Mundo Deportivo, le chouchou du Barça s’est vu accorder cinq jours de repos par son club pour profiter de sa famille avant de décoller pour suivre sa rééducation à Barcelone.

Vers un contentieux entre le Brésil et le Barça ?

Les Catalans tirent la gueule. En effet, le Raph’ est un élément essentiel du onze de Hansi Flick, et le FC Barcelone s’apprête à défier l’Atlético de Madrid en quarts de finale de Ligue des champions les 8 et 14 avril. Or, l’attaquant auriverde devrait être absent cinq semaines. Pas besoin d’être une flèche pour comprendre qu’il s’agit d’une épine dans le pied du tacticien allemand, qui devra donc composer sans le Brésilien.

Le FCB serait même monté au créneau, fustigeant la FIFA d’organiser des matchs amicaux deux mois avant la fin de la saison des clubs et réclamant une indemnité de 143 836 euros si Raphinha est absent plus de 28 jours.

De quoi bien retaper la chambre du bonhomme, non ?

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