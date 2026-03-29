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La blessure de Raphinha ne passe pas du côté du Barça

LB
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La blessure de Raphinha ne passe pas du côté du Barça

Un excellent moyen de mieux comprendre ce qu’est le concept juridique de perte de chance. Selon plusieurs médias catalans, la blessure de Raphinha lors du match amical face à la France jeudi 26 mars a particulièrement contrarié le FC Barcelone.

Une indemnité perçue par le club si le joueur est absent pendant 28 jours

Absent pour les cinq prochaines semaines à cause d’une blessure au biceps fémoral, comme l’entité blaugrana l’a annoncé dans un communiqué médical publié ce vendredi, l’ailier brésilien pourrait donc manquer la double confrontation face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions ainsi que plusieurs matchs de championnat. Une tuile pour le Barça qui perd l’un de ses meilleurs éléments alors que début le sprint final en C1 comme en Liga.

Selon Mundo Deportivo, le club catalan est donc particulièrement remonté contre la FIFA face à cette nouvelle blessure survenue en sélection. Le Barça reproche en particulier à l’instance du football mondial la tenue de matchs amicaux deux mois avant la fin de la saison des clubs, mais également les voyages de certaines sélections à plusieurs milliers de kilomètres, motivées par des intérêts financiers. Si le Brésilien est absent plus de 28 jours, le Barça percevra l’indemnité prévue par la FIFA, selon Sport. Une indemnité qui s’élèverait à 143 836 euros selon MD.

Attention à bien prévenir le Barça qu’une Coupe du monde se dispute cet été.

Le Barça perd l’une de ses stars pour 5 semaines

LB

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