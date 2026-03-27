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Raphinha manquera les quarts de finale de la Ligue des champions

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Le Barça perd l’une de ses stars pour 5 semaines

C’est la cata, c’est la cata, c’est la catastrophe… Touché à la cuisse contre la France jeudi soir, Raphinha souffre d’une lésion aux ischio-jambiers. Il a quitté la sélection brésilienne, et le FC Barcelone a annoncé le verdict : il sera sur le flanc pendant cinq semaines. L’attaquant manquera six matchs si cette durée d’indisponibilité se confirme : quatre en Liga (Atlético, Espanyol, Celta, Getafe) ainsi que la double confrontation face à l’Atlético de Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions.

Auteur de 19 buts cette saison, le Brésilien a rappelé à quel point il était déterminant pour son équipe avant la trêve avec un triplé contre Séville le 15 mars et une prestation éclatante pour qualifier les Blaugrana contre Newcastle le 18 mars. Comme les problèmes n’arrivent jamais seuls, Wesley a lui aussi quitté la Seleção après s’être blessé.

Et si Neymar était appelé en renfort pour défier la Croatie ?

Un Rafinha prend sa retraite

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