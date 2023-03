Et si Neymar terminait sa carrière au PSG ?

Le feuilleton Neymar ne cessera jamais de nous avoir.

Le Brésilien, dont le contrat expire en 2027, se verrait bien terminer sa carrière au PSG, d’après The Athletic. Malgré des rumeurs de discussions entre son club et Chelsea concernant un transfert cet été, ou encore ses éternelles envies de retour à Barcelone le Brésilien – dans la capitale depuis 2017 – « n’a pas l’intention de jouer pour une autre équipe » selon le média britannique. Pour rappel, il n’a jamais dépassé les 22 matchs de Ligue 1 au cours d’une saison depuis son arrivée, et sa saison 2022-2023 est d’ores et déjà terminée, pour blessure, après seulement 20 apparitions en championnat.

