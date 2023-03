C’est déjà la fin d’une saison qui aurait dû être spéciale pour Neymar, essentiellement parce qu’elle aurait pu lui permettre de remporter la Coupe du monde avec le Brésil, un rêve absolu et la quête d’une vie. Un peu moins de trois mois après sa blessure contre la Serbie lors de son premier match dans le tournoi, le numéro 10 parisien a été victime d’une nouvelle torsion de la cheville droite face à Lille après un duel avec Benjamin André. Ce sera la dernière image de l’attaquant sur un terrain avant plusieurs mois, comme annoncé par le club de la capitale dans un communiqué publié ce lundi : « Neymar a présenté plusieurs épisodes d’instabilité de la cheville droite ces dernières années. À la suite de sa dernière entorse subie le 19 février dernier, le staff médical du Paris-Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l’hôpital Aspetar de Doha. Un délai de trois à quatre mois est prévu avant son retour à l’entraînement collectif. » Une histoire sans fin, malheureusement.

Rendez-vous manqués

Il serait trop simple d’écrire que c’est une bonne nouvelle pour le PSG à moins de 48 heures d’un match couperet en Ligue des champions contre le Bayern, même si le Brésilien n’avait pas brillé à l’aller. C’est peut-être un casse-tête en moins pour Christophe Galtier, qui ne sera pas contraint d’aligner les trois stars ensemble, ce qui pourrait permettre à Paris de gagner en équilibre et c’est un luxe dans ce genre de rencontre. Neymar reste cependant Neymar, avec ses grandes qualités et ses défauts, et sa première partie de saison (15 buts et 12 passes décisives en 20 apparitions sous le maillot parisien) était venue rappeler qu’il savait encore être génial. Il l’a d’ailleurs souvent été depuis son arrivée en France en août 2017 (118 réalisations et 77 offrandes en 173 matchs avec Paris), mais rarement dans les moments qui comptent vraiment. En un peu plus de cinq ans, il n’a joué que 57% des rencontres, manquant notamment 5 des 18 matchs à élimination directe de C1. Il y a bien sûr les souvenirs de son Final 8 brillant jusqu’à la finale en 2020 ou de sa prestation à l’Allianz Arena face au Bayern au printemps suivant, mais c’est bien trop peu pour un transfert à 222 millions d’euros et un joueur de son talent.

Un échec pour tout le monde

Neymar avait quitté Barcelone pour Paris afin d’être la star absolue d’un club, la tête de gondole d’un projet ambitieux. Il devait être celui qui allait faire passer un cap supplémentaire au PSG, celui qui allait permettre la conquête de la Ligue des champions. Ce samedi soir, il est apparu en béquilles sur la pelouse d’un Parc des Princes célébrant son véritable roi, Kylian Mbappé, pas très loin de Lionel Messi, dont il était dans l’ombre au Barça. Deux champions du monde, ce qu’il n’est pas et ne sera peut-être jamais. Plus d’un quinquennat après une union fêtée en grande pompe, le mariage entre Neymar et le PSG est un échec pour tout le monde. Après les premiers mois idylliques, il y a eu les premiers pépins physiques, des sorties médiatiques maladroites du Brésilien et un désamour inéluctable du public. Sur cette période, la star parisienne a connu près de 30 blessures, mineures et majeures, dont plusieurs à la cheville. Selon les informations de L’Équipe, la visite médicale avant sa signature avait révélé un pied droit en mauvais état et le besoin d’une opération immédiate. Une option écartée en raison des enjeux représentés par son recrutement.

Neymar n’a pas toujours été correct avec le PSG, son employeur, ni très professionnel, et c’est un problème quand on a de grandes ambitions, comme aime le rappeler, subtilement ou non, Mbappé. Mais que se passe-t-il dans la tête d’un homme dont le destin depuis tout petit est d’être le successeur de Pelé et le héros d’une nation ? Aujourd’hui, le sentiment d‘un immense gâchis domine tout le reste, et il y a cette impression que le sport roi lui aura apporté plus de malheur que de bonheur, en dehors de toutes les considérations autour de l’argent. « Le foot, ce n’est pas que de l’amour », philosophait-il le mois dernier avant la première manche contre le Bayern. Il sait sans doute de quoi il parle. Et maintenant ? Lui comme le club ont fait le choix de la raison, avec l’espoir d’empêcher les rechutes et de voir le joueur pouvoir poursuivre (et finir) sa drôle de carrière sans cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Ce sera ici ou ailleurs, mais le fait d‘être lié au PSG pour encore quatre ans diminue les possibilités et laisse le joueur en position de force. En 2027, date de la fin de son contrat, Neymar aura 35 ans.

