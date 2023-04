Neymar de retour au Camp des Loges 

On l’avait presque oublié.

Blessé à la cheville contre le LOSC le 19 février dernier (4-3), Neymar a été opéré au mois de mars avant de partir au Brésil pour y effectuer sa convalescence. Quelques parties de poker en ligne, de jeux vidéo et l’annonce d’une future paternité plus loin, revoilà l’international brésilien (124 sélections) de retour en France. Le PSG a annoncé son retour au centre d’entraînement du PSG : « Le staff médical du Paris Saint-Germain et les chirurgiens l’ayant opéré ont procédé ce jour au retrait de sa botte d’immobilisation », indique le club dans un communiqué, précisant que « les examens sont rassurants ». Pour autant, Neymar ne reprendra pas la compétition avant la saison prochaine.

Malgré cette longue absence, Neymar reste le deuxième meilleur passeur du championnat de France cette saison (11), juste derrière Lionel Messi (15) et devant Jonathan Clauss (10). Avec le probable futur titre de champion de France du PSG, premier avec sept points d’avance sur son dauphin, Neymar ajoutera un cinquième Hexagoal à son palmarès (2018, 2019, 2020, 2022).

La cheville ouvrière du PSG est de retour.

