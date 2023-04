Neymar va bientôt refaire un tour à l’hôpital !

Clairement la nouvelle que tout le monde attendait aujourd’hui.

Neymar et sa compagne Bruna Biancardi ont annoncé sur Instagram – évidemment – ce mercredi qu’ils attendaient un heureux événement : « Nous avons rêvé de ta vie, nous avons planifié ton arrivée et savoir que tu es là pour compléter notre amour rend nos journées tellement plus heureuses .» L’influenceuse aux presque 4 millions de followers poursuit : « Tu vas rejoindre une belle famille, avec un frère, des grands-parents, des oncles et des tantes qui t’aiment déjà beaucoup ! Viens vite mon fils, nous t’attendons ! »

À noter que le joueur aux 18 buts et 17 passes décisives en 29 matchs, toutes compétitions confondues, a déjà un fils prénommé Davi Lucca, âgé de 11 ans, fruit de sa relation avec Carol Dantas, également influenceuse. Out pour la fin de la saison à cause d’une blessure ligamentaire à la cheville subie face à Lille le 19 février dernier, le Brésilien de 31 ans (eh oui, déjà) a enfin une bonne raison de se réjouir, après une saison contrastée sur le plan sportif.

En plus, il pourra emmener son nouveau-né au carnaval en février prochain.

