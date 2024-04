Futsal : l’équipe de France s’offre le scalp du Brésil

La meilleure nation mondiale, rien que ça !

En ouverture de la Global Futsal Cup, qui se déroule en Lituanie, l’équipe de France de futsal a régalé ce samedi soir à Jonava, en s’adjugeant l’un des plus beaux succès de son histoire face au Brésil (3-2), considéré comme le pays numéro un dans la discipline, et quintuple champion du monde notamment. Menés, les Bleus ont renversé la situation en grande partie grâce à Abdessamad Mohammed, leur capitaine, qui s’est offert son 72e but en 97 sélections. Souheil Mouhoudine a scellé le succès français en inscrivant le troisième pion.

Pour la 1ère fois de leur histoire, les Bleus du futsal ont battu le Brésil, meilleure nation mondiale, en ouverture de la Global Futsal Cup (3-2) ! 👏 https://t.co/UJmJieU519 — FFF (@FFF) April 13, 2024

« C’est difficile de trouver les mots à chaud. On est une équipe qui marque par son état d’esprit et son talent, mais c’est un match de préparation qui s’inscrit dans un tournoi de préparation. Il y a des manques et des choses positives. On sait que cette équipe est capable du meilleur. Elle l’a montré aujourd’hui, mais il va surtout falloir axer notre analyse sur les manques parce qu’on gagne le match aujourd’hui, mais je ne suis pas sûr qu’on le gagnerait tout le temps. Or, il faut être en capacité de le gagner le plus souvent possible en vue de la Coupe du monde », a réagi auprès de la FFF Raphaël Reynaud, le sélectionneur des Bleus, qui verra ses joueurs désormais défier la Lituanie lundi et l’Ukraine mardi.

La Coupe du monde, elle, s’ouvrira le 14 septembre prochain en Ouzbékistan.

Des blessés et des lésés