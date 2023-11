Des blessés et des lésés

La blessure de Warren Zaïre-Emery lors de son premier match contre Gibraltar doit laisser un goût amer du côté du PSG, de la même manière que le Barça avec Gavi. De fait, si une cape internationale valorise un joueur au mercato, elle devient facilement un danger économique que les clubs acceptent de plus en plus mal.

France-Gibraltar devait tracer les premiers pas rassurants d’un jeune prodige, à l’ombre d’un match sans enjeu gagné d’avance. À 17 ans, 8 mois et 10 jours, Warren Zaïre-Emery ne prenait guère de risques à venir porter le maillot des A contre une si faible opposition. L’occasion de briller immédiatement sans subir une éventuelle contre-performance sous le poids de cette promotion express, ce qu’il a d’ailleurs fait en inscrivant son premier but et en dépoussiérant un record vieux de 110 ans avant que… patatras. Sur l’action, sa cheville est accrochée par Ethan Santos, et le junior doit alors quitter le terrain dans la foulée. Le verdict est terrible : cette vilaine entorse devrait le tenir éloigné des terrains jusqu’en 2024.

La nouvelle est douloureuse pour le PSG, dont l’équipe était devenue dépendante de cet élève de terminale STMG, qui comble souvent les manques au milieu de terrain et donne les impulsions, y compris en Ligue des champions. L’attention qu’avait monopolisée son arrivée dans l’effectif de Didier Deschamps – une sélection transformée en événement national – avait certes donné le sourire à son club formateur et désormais employeur, qui savait pertinemment l’impact de cet honneur sur sa valeur « marchande », personne ne doutant qu’un jour il faudra bien le laisser partir, si possible au prix fort (jurisprudence Mbappé oblige). Le storytelling a pris du plomb dans l’aile. Et désormais toutes les prières du siège parisien doivent demander la protection des dieux sur Kylian du côté d’Athènes, où les Bleus jouent ce mardi un match comptant pour du tzatzíki.

Une anachronie dans le foot business

D’autres calculs sont déjà sur les tablettes. Paris a des objectifs essentiels à atteindre. Le titre de Ligue 1 en guise de service minimum. Passer ensuite les poules, ce qui est loin d’être acquis, et dans le meilleur des mondes, les huitièmes. Seulement, privés du génie juvénile, les plans de l’entraîneur Luis Enrique sont chamboulés. De quoi réveiller la sourde problématique du prêt des joueurs aux sélections nationales (qui revient animer les débats dans l’Hexagone à chaque CAN). Ce vieil héritage du XXe siècle pèse de plus en plus sur ces clubs mutés en entreprise, dont nombre d’entre eux rêvent d’une Superligue réduisant à néant l’aléa sportif et donc les conséquences d’une blessure d’une star à crampons. Sur les réseaux sociaux, les fans parisiens l’avaient tout autant mauvaise, pour une rencontre contre une équipe qualifiée de niveau FSGT (pour info, les tacles sont interdits en foot à 7 dans cette fédération). Perdre Warren Zaïre-Emery pour une victoire contre Gibraltar en valait-il le coup ?

L’hécatombe n’a pas touché que les Bleus (citons également Camavinga touché à l’entraînement et victime d’une rupture du ligament latéral externe du genou droit). Pour LaLiga, le Barcelonais Gavi ou le Madrilène Vinícius Júnior sont également tombés lors de ces matchs de qualification, où de grosses équipes avec des top players se coltinent des seconds couteaux bien moins aiguisés – quoiqu’ils découpent pas mal avec des gestes qui peuvent coûter cher. Le charme de la Coupe de France à l’échelle du globe. Consciente du problème, la FIFA a adopté un système de dédommagement, avec pléthore de conditions et de restrictions, en cas d’absence supérieure à 28 jours pour une blessure survenue durant les rendez-vous internationaux de son calendrier, (les JO n’y figurant pas, cela rajoute une explication à la forte réticence des clubs à laisser partir leurs investissements pour une médaille d’or). Ainsi, dans le cas de Vinícius, le Real peut espérer au moins 800 000 euros pour les 10 semaines d’absence. En ce qui concerne l’international tricolore, le chiffre devrait dépasser les 500 000 euros. Cependant, à l’instar de Warren ou davantage Gavi du FC Barcelone (six à huit mois loin des pelouses qui font enrager les Culés), rien ne compensera de fait leur indisponibilité au regard de leur place cruciale dans le onze type. Certes, ces écuries ont des effectifs pléthoriques, mais au regard du banc du PSG, on doute que la FIFA puisse indemniser décemment les déceptions parisiennes.