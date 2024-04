Un audit sur l’arbitrage français pour insuffler un vent frais dans la profession ?

La chasse à la réforme.

Dans la foulée du comex de la Fédération française de football qui s’est tenu ce jeudi à Paris, une réunion sur l’évolution de la structure de l’arbitrage a eu lieu en présence de Philippe Diallo, Jean-François Vilotte, Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Éric Borghini, Marc Varin ou encore Antony Gautier, le directeur technique de l’arbitrage à la FFF dont la démission est réclamée par la quasi-totalité des clubs de Ligue 1. Au menu, les résultats de l’audit sur l’arbitrage effectué par Dominique Laurent, conseillère d’État mandatée par Philippe Diallo.

Ainsi, cet audit fait état de soupçons de copinage entre la Commission fédérale de l’arbitrage et la DTA de Gautier. Il a notamment été décidé de réexaminer les principes de base de l’arbitrage afin que l’indépendance prenne le pas sur le copinage. Par exemple, les membres de la CFA ne pourront plus cumuler les mandats et déjà être présidents de districts ou de Ligue au moment de leur prise de fonction. Aussi, un nouveau statut pour les observateurs d’arbitres va voir le jour. Gautier, qui s’est dit « en faveur du jeu et du spectacle » lors de cette même réunion, a indiqué qu’il pourrait prendre la parole plus souvent dans les médias afin de discuter de l’arbitrage du week-end.

Rendez-vous en janvier 2025 pour voir l’application de cette variante de l’opération « main blanche ».