Antony Gautier en grand danger : 17 clubs de Ligue 1 demandent sa démission

Après Stéphane Lannoy, Antony Gautier bientôt hors-jeu lui aussi ?

Quelques jours à peine après avoir annoncé de nouvelles mesures relatives à l’utilisation du VAR, Antony Gautier pourrait bien avoir de plus gros problèmes dans les jours à venir. En effet et selon l’Equipe, 17 des 18 clubs de Ligue 1 demandent la démission du directeur de l’arbitrage de la FFF. Réunis pour évoquer l’arbitrage hexagonal, les clubs du championnat de France ont fait savoir leur volonté via une lettre ouverte, alors que le nom du club ne s’associant pas aux 17 autres n’est pas dévoilé. Cette lettre stipule ainsi que « les clubs demandent le changement de Monsieur Antony Gautier, l’actuel directeur de l’arbitrage de la Fédération française de football (FFF), avec qui le dialogue et la confiance sont définitivement rompus ».

Des propos qui témoignent d’un climat délétère dans les hautes sphères du foot français alors qu’Antony Gautier avait récupéré les prérogatives de Stéphane Lannoy jusqu’à la fin de saison. Faisant référence de façon à peine cachée aux récentes polémiques liées à l’arbitrage, les clubs demandent une remise en question des arbitres et de leurs supérieurs. « L’exigence quotidienne demandée au sein des clubs doit être partagée par le troisième protagoniste du match : l’arbitrage et ses acteurs, sur qui reposent une part prépondérante dans la qualité et le résultat d’un match ». Pour compléter leur propos, les plaignants réclament aussi la diffusion « de l’audit menée par Madame Dominique Laurent et transmis au Comex de la FFF, ainsi que les mesures proposées qui pourront servir de base de réflexion, de discussion et d’évolution entre toutes les parties concernées et notamment une réorganisation et une redéfinition du rôle très ambigu de la Commission fédérale des arbitres (CFA) ».

Du haut des 17 millions dépensés chaque année par les clubs pour l’arbitrage français et des relations assez fraiches entretenues avec Antony Gautier, cette sortie ressemble à un point de non-retour.

