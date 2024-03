Vinícius dénonce trois cas supplémentaires de racisme en Espagne en une journée

Sur son compte X (anciennement Twitter) Vinícius Junior est monté au créneau (une fois de plus) pour dénoncer le racisme ambiant. Le football espagnol est en effet touché de plein fouet par ce fléau, trois cas de discrimination ayant été relevés en un jour au cours de deux matchs différents.

Este fin de semana, ni siquiera jugaré. Pero tuvimos tres casos despreciables de racismo en España solo este sábado. Todo mi apoyo a Acuña @AcunaMarcos17 y al entrenador Quique Flores, del @SevillaFC . A Sarr y al @RMajadahonda que su valentía inspire a los demás. Los racistas… — Vini Jr. (@vinijr) March 30, 2024

« Je n’ai même pas joué ce week-end (il est suspendu pour le duel de ce dimanche contre l’Athletic Club, NDLR), et pourtant nous avons encore eu trois cas insoutenables de racisme, ce samedi. Les racistes doivent être exposés, et les matchs ne peuvent pas continuer avec eux dans les tribunes. Nous pourrons crier victoire uniquement lorsqu’ils quitteront les stades directement pour aller en prison, une place qu’ils méritent », s’est exprimé le fer de lance de la Seleção, qui a apporté son soutien à Marcos Acuña (Séville FC), traité de singe par des supporters de Getafe, tandis que son coach Quique Flores a aussi été la cible d’insultes en raison de ses origines gitanes. En troisième division, le Rayo Majadahonda a poussé pour arrêter sa rencontre contre Sestao River, à la 87e minute, après que son gardien de but Cheikh Sarr a été pris à partie par les supporters adverses, à coups d’injures xénophobes.