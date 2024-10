Le chambrage de Vinícius Juníor envers Koke

Fier comme un Koke.

Comme attendu, Vinícius Junior a reçu un accueil très glacial de la part des supporters adverses, lors du derby entre les deux mastodontes de Madrid ce dimanche (1-1). Souvent la cible d’insultes racistes – dont le projet abject élaboré par certains ultras de l’Atlético avant le match – le Brésilien a vu chacune de ses prises de balles être accompagnées par les huées du stade.

Parmi les nombreuses altercations entre les deux équipes, la chaîne espagnole Movistar + en dévoile une plus que croustillante entre Vinícius Júnior et Koke. À la suite d’un accrochage, le capitaine de l’Atlético a demandé un brin sèchement à l’attaquant de se relever, ce que n’a pas apprécié ce dernier. « Tu n’es rien, tu n’es rien, j’ai deux Ligues des champions, lance-t-il au visage de son adversaire. Tu en as perdu deux, j’en ai gagné deux. Bien sûr, tu perds parce que tu es mauvais. Voilà pourquoi je joue ici… à Madrid. »

