Une arrestation à l’américaine pour pas grand-chose.

Quelques heures seulement après avoir été cueilli par la police espagnole à l’aéroport Adolfo Suárez de Madrid, Luis Rubiales a déjà été libéré. L’ancien président de la fédération espagnole de football faisait l’objet d’un mandat d’arrêt à la suite d’une enquête pour des délits d’administration déloyale, de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle. D’après plusieurs médias espagnols, l’arrestation avait pour but de lui lire ses droits, de l’interroger et de mettre ses téléphones portables sur écoute. Les agents ont aussi relevé ses empreintes digitales et ont pris sa déposition, bien que Rubiales soit resté silencieux. L’ancien joueur a été libéré dans l’attente d’une convocation du tribunal.

Peut-être que la police s’est simplement trompée de chauve.

Le parquet espagnol requiert deux ans et demi de prison contre Luis Rubiales pour son baiser forcé