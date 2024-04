Luis Rubiales arrêté par la police espagnole à sa descente d’avion

C’est ce qu’on appelle un atterrissage brusque.

Arrivé ce mercredi en Espagne, Luis Rubiales a été immédiatement arrêté par la police espagnole. L’ancien président de la Fédération espagnole de football fait l’objet d’une enquête pour des délits d’administration déloyale, de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle. Recherché par les autorités et faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, il résidait ces derniers mois en République dominicaine et avait avancé son retour en péninsule ibérique de trois jours. À peine le pied posé sur le tarmac, l’ancien patron du foot espagnol a été escorté par l’UCO, une branche de la police judiciaire espagnole, jusqu’à un fourgon noir.

🚨 RUBIALES, BAJO CUSTODIA en su llegada a ESPAÑA.🚨 🚓 Ha subido a una furgoneta de la Guardia Civil minutos después de aterrizar. pic.twitter.com/5TSy5qhkzo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 3, 2024

Fin mars, des perquisitions et des arrestations ont été effectuées au siège de la Fédération espagnole de football. Une enquête est en cours concernant des commissions versées par l’Arabie saoudite. Accusé d’agression sexuelle pour avoir embrassé de force Jenni Hermoso, Rubiales a vu le parquet requérir deux ans et demi de prison à son égard la semaine dernière. Une interview de l’ancien président sera diffusée ce mercredi sur La Sexta, où celui-ci s’exprimera au sujet des deux affaires judiciaires auxquelles il est mêlé.

