Neymar Senior : « Personne ne peut effacer ce qu’on a fait pour le PSG »

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Neymar Senior est revenu sur la carrière de son fils de 33 ans et son défi de mener la Seleção vers une sixième étoile à la Coupe du monde 2026. Questionné notamment sur la fragilité de sa progéniture, qui n’a disputé que 19 matchs depuis son départ du PSG en juin 2023, le paternel a cherché à se montrer rassurant : « Les traumatismes, les métatarses, le genou, ce sont des blessures inhérentes à la vie d’un footballeur de haut niveau. Impossible de les éviter. Aujourd’hui, il est bien, il a retrouvé son peps, sa force physique. Il lui manque encore un peu de vitesse. Tout est planifié pour monter en puissance. »

« Personne ne peut effacer ce qu’on a fait pour le PSG »

Revenu à Santos cet hiver, Neymar a disputé 12 matchs pour 3 buts et 3 passes décisives. Mais alors qu’il arrive en fin de contrat, l’ancien joyau du PSG pourrait ne pas s’éterniser dans son club formateur : « Cette semaine, on va à Miami pour discuter avec des clubs. On doit les écouter et décider ce qu’on va faire. Oui, il y a des clubs européens. Certains disputent la Ligue des champions. Ils savent qu’il est capable de faire une grande saison, car les feux sont au vert. Mais le marché brésilien est intéressant aussi », a déclaré son père. « Mais il y a de grandes chances pour qu’il reste à Santos. Je travaille pour ça. Ça n’empêche pas d’écouter les autres clubs. » Après avoir assuré que son fils ne faisait « pas le carnaval tous les soirs » et qu’il était un grand professionnel, Neymar Senior a été lancé sur le passage de son protégé dans le club de la capitale : « C’était un beau mariage, avec des crises comme dans tous les couples, puis une séparation. C’était pareil quand il a quitté Santos et Barcelone. […] Mais au bout d’un certain temps, la passion s’estompe. Et quand on se sépare, on reste bons amis. Je crois que c’est notre cas avec le PSG. Personne ne peut effacer ce qu’on a fait pour le PSG, et Neymar ne veut pas effacer son histoire avec le club. »

