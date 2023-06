Un Brésilien malade lègue tout ce qu’il possède à Neymar dans son testament

Drôle d’histoire.

À 30 ans, un supporter brésilien a fait part de son histoire sensationnelle au média local Metropoles. Ce fan de la Seleção, proche de la mort à cause d’une maladie, a affirmé n’avoir aucune personne à qui léguer ses biens à son décès. C’est pourquoi il a décidé de laisser toutes ses affaires à l’une de ses personnalités préférées : Neymar, qu’il a désigné comme légataire dans son testament : « J’aime Neymar, je m’identifie beaucoup à lui. Je souffre moi aussi de diffamation, je suis moi aussi très axé sur la famille et la relation avec son père me rappelle beaucoup la mienne avec mon père, qui est décédé. Je ne suis pas en très bonne santé et j’ai vraiment vu que je n’avais personne à qui laisser mes biens… Je ne voudrais pas que le gouvernement ou des parents avec lesquels je ne m’entends pas prennent mes affaires. J’ai essayé de les envoyer à Neymar, mais je n’ai pas réussi », a-t-il déclaré anonymement.

➡ Homem de 30 anos faz testamento e deixa todos os bens para Neymar Jr. Um homem revelou, ao Metrópoles, que constituiu um testamento em que deixa todos os seus bens para Neymar Jr.. Ele explicou a decisão Leia: https://t.co/33eCLn6nqQ pic.twitter.com/p30ysfLO0Z — Metrópoles (@Metropoles) June 26, 2023

On en reste bouche bée.

Neymar de retour au Camp des Loges