Neymar défend (encore) la candidature de l’Arabie saoudite pour le Mondial 2034

AT le Mardi 12 Novembre à 17:56 Article modifié le Mardi 12 Novembre à 18:40

La mascotte la plus chère du monde.

Après plus d’un an d’absence, le Brésilien a rechuté lors du match de son come-back, où il a subi cette fois-ci une déchirure de l’ischio-jambier. L’occasion pour lui de réaffirmer son soutien à la candidature du pays pour le Mondial 2034. À un mois de la désignation du pays hôte – pour laquelle l’Arabie saoudite est unique candidate –, l’ancien Barcelonais n’a pas lésiné sur les termes élogieux.

« Le dossier est pensé pour le bien du football »

« Je pense que c’est le meilleur projet que j’ai vu dans ma vie. Elle a le potentiel d’être la meilleure Coupe du monde de tous les temps, a lâché le joueur aux pieds d’argile. Je suis heureux d’en faire partie. C’est incroyable. Le dossier est pensé pour le bien du football. Ils pensent aux joueurs pour qu’il n’y ait pas de longs vols et de temps de voyage, pour qu’il soit plus facile d’aller du stade à l’hôtel. C’est pensé pour que les joueurs puissent récupérer au plus vite. »

Un sacré contre-pied à Amnesty International.

