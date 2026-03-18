Inarrêtable, le Barça met Newcastle à genoux

Au terme d’un match des plus offensifs, le Barça a finit par prendre la mesure d’une équipe de Newcastle débordée par la furia de la jeunesse catalane (7-2). Barcelone est en quarts, sans trop trembler finalement.

Barcelone 7-2 Newcastle

Buts : Raphinha (6e et 72e), Bernal (18e), Yamal (45e+7, SP), Fermin (51e) et Lewandowski (56e et 61e) pour les Blaugrana // Elanga (15e et 28e) pour les Magpies

Oubliez les tracas du match aller à St James’s Park, revoilà les frissons du Camp Nou ! Fortement secoué en Angleterre, le Barça s’est finalement aisément qualifié à domicile en éparpillant Newcastle au terme d’un récital offensif (7-2). Au terme d’un premier acte disputé, les Catalans ont pris l’avantage juste avant la pause, avant de largement prendre la mesure de leur adversaire au retour des vestiaires, bien aidés par les largesses défensives des Magpies.

À toi, à moi

Si les visiteurs débarquent sur la pelouse du Camp Nou pleins d’envie et d’engagement physique, ils sont vite douchés par le réalisme des hommes de Hansi Flick. Malick Thiaw monte fort sur Lamine Yamal au milieu de terrain, mais se fait un tour de reins en glissant sur un contrôle orienté délicieux de la pépite barcelonaise, qui en profite pour lancer Raphinha. Le Brésilien combine avec Fermin Lopez avant d’ajuster tranquillement Aaron Ramsdale (1-0). Le feu d’artifice peut débuter et les failles défensives du Barça servent de mèches, quand Lewis Hall sert tranquillement Anthony Elanga pour l’égalisation (1-1). C’est soirée portes ouvertes en Catalogne, alors Marc Bernal (2-1) et Elanga (2-2) se répondent tour à tour et nous voilà déjà à deux partout après moins d’une demi-heure.

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Il faut bien un quart d’heure pour que tout le monde reprenne son souffle et se remette de ses émotions, mais l’expérimenté Kieran Trippier doit considérer que le nul à la pause n’est pas justifié, alors il agrippe Raphinha seul au deuxième poteau. Dommage, il vient gâcher l’énorme retour défensif de Dan Burn devant Robert Lewandowski quelques minutes plus tôt. M. Letexier va voir la VAR et désigne logiquement le point de penalty. Suffisant pour que Yamal mette les siens en tête avant de filer au vestiaire, tout en nous gratifiant d’une interminable célébration (3-2). Petite pause, tout le monde en a bien besoin !

Une manita pour finir

On se dit que le match va continuer sur le même rythme et on se met même à croire à une prolongation, histoire de pimenter le début de soirée. Que nenni ! Barcelone passe la quatrième quand Newcastle cale sur place. Du coup, ça ne défend plus côté anglais, et les Espagnols se régalent des espaces créés par le pressing tout terrain un peu trop lâche des Magpies. Fermin y va de son but (4-2), avant que Lewandowski ne participe à son tour à la fête (5-2), et plutôt deux fois qu’une (6-2), grâce à un Thiaw décidément bien en difficulté ce soir. Les carottes sont cuites, mais Jacob Ramsey décide de laisser le septième à Raphinha, qui y va aussi de son doublé (7-2).

Tranquillement, le Barça rejoint donc les quarts et attend désormais de savoir qui de l’Atlético de Madrid ou de Tottenham les rejoindra en quarts. On peut déjà mettre une petite pièce sur un remake de la demi-finale de Coupe du Roi qui a animé la fin février et début mars. Seules ombres au tableau côté catalan : les blessures des deux Garcia, Joan et Eric, dont il faudra désormais connaître la durée d’indisponibilité.

Barcelone (4-3-3) : Joan Garcia (Szczęsny, 82e) – Cancelo (Espart, 66e), Cubarsí, Martin, Garcia (Araújo, 22e) – Pedri, Bernal, Fermin (Olmo, 67e) – Yamal, Raphinha, Lewandowski (Torres, 66e). Entraîneur : Hansi Flick.

Newcastle (4-3-3) : Ramsdale – Trippier (Livramento, 46e), Burn, Thiaw, Hall – Tonali (Willock, 55e), Ramsey, Joelinton (Botman, 64e) – Gordon (Osula, 81e), Barnes, Elanga (Murphy, 64e). Entraîneur : Eddie Howe.