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Hansi Flick : « Le Barça sera mon dernier club »

CT
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Terminus du Flick-bus, tout le monde descend. À la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le FC Barcelone et Newcastle (mercredi 18h45), Hansi Flick en a profité pour exprimer son amour au Barça. Un amour qu’il jure de nourrir jusqu’à sa petite mort. « Il est clair que j’adore travailler ici… J’essaie de donner le meilleur de moi-même pour mon équipe. Je ne pense pas partir ailleurs. Le Barça sera mon dernier club et je suis très heureux », révèle Hansi Flick.

Une prolongation jusqu’en 2028 ?

L’entraîneur de 61 ans, dont le contrat expire en 2027, devrait continuer son aventure barcelonaise jusqu’en 2028. Joan Laporta a exprimé son souhait de renouveler le bail de Hansi Flick, ce mardi à la radio Rac 1. « J’ai l’intention de renouveler le contrat de Hansi Flick jusqu’en 2028 et il est favorable à cela. Flick est très heureux à Barcelone. Nous devrions bientôt annoncer la prolongation », affirme le président du Barça fraîchement réélu.

Arrivé en Catalogne en 2024, Hansi Flick a mené les Blaugrana au triplé national et à une demi-finale de Ligue des champions lors de l’exercice 2024-2025. Vainqueur de l’épreuve avec le Bayern (2019-2020), le tacticien compte rééditer cette performance à Barcelone cette année.

Le spécialiste du hors-jeu est encore dans le jeu.

Un péno au bout du suspense sauve le Barça à Newcastle

CT

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