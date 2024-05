Le Barça tient son nouvel entraîneur

Hansi Mossos est dans la place.

Xavi finalement parti après des mois de flottement, le Barça devait se trouver un nouvel entraîneur à même de redresser le club, qui sort d’une saison blanche. Joan Laporta a trouvé son homme : ce sera Hansi Flick, que les rumeurs envoyaient en Catalogne depuis plusieurs mois. Sans club depuis son départ de la Mannschaft en 2023, le technicien de 59 ans devrait selon Sport toucher un salaire d’1,5 million d’euros net chez les Blaugrana, avec des primes d’1 million d’euros en cas de sacre en Ligue des champions et de 750 000 euros en cas de titre de champion d’Espagne.

Ancien milieu du Bayern et de Cologne, Flick est passé de l’autre côté de la ligne de touche en 2000 à Hoffenheim. Mais c’est bien chez le Rekordmeister bavarois qu’il s’est révélé, grâce au triplé Ligue des champions-Bundesliga-DFB Pokal réalisé en 2020. Depuis ce fait d’armes, les choses se sont compliquées pour l’Allemand, qui n’a pas su hisser sa sélection au-delà des poules du Mondial 2022.

It’s our moment. Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024