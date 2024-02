Hansi Flick bientôt à Barcelone ?

En Flick’s bus ?

Le nom de l’entraîneur allemand circule pour prendre les rênes du FC Barcelone. Selon une information de Sky Sport et de The Athletic, l’ex-boss du Bayern Munich et de la Mannschaft s’est attaché les services de l’agent Pini Zahavi. Ce choix n’est pas anodin car l’Israëlien est très proche de Joan Laporta, président du FC Barcelone. Éloigné des terrains depuis son éviction de la sélection allemande en septembre dernier, Hans Dieter Flick a certainement coché la dernière case manquante pour succéder à Xavi, en mauvais posture.

Pour preuve de la proximité de Zahavi, a été impliqué dans le transfert de Robert Lewandowski, débarqué en Catalogne à l’été 2022. Des contacts avaient déjà été établis entre l’Allemand et le club catalan en 2021 au départ de Ronald Koeman. Plutôt attiré par les entraîneurs allemands avec Nagelsmann (RMC), Tuchel (Mundo Deportivo) et Flick, le FC Barcelone semble avoir jeté son dévolu sur l’homme qui a réalisé le triplé avec le Bayern lors de la saison 2019-2020.

Nach Informationen von Sky ist Pini Zahavi der neue Berater von Hansi Flick. Flick will das Netzwerk und die Erfahrung des israelischen Star-Beraters nutzen und ist bereit, eine neue Aufgabe als Cheftrainer zu übernehmen.#skytransfer #flick pic.twitter.com/glh5ARLLjJ — Sky Sport (@SkySportDE) February 15, 2024

Si le Bayern veut le rapatrier, il ne doit pas tarder.

Ousmane Dembélé : « Je regarde pratiquement tous les championnats »