Limogé par le FC Barcelone, Xavi avertit le futur entraîneur

Conseil d’ami.

Limogé par le FC Barcelone vendredi, Xavi a vécu son dernier match, conclu par une victoire, sur le banc blaugrana ce dimanche sur la pelouse du Betis. En conférence de presse, l’entraîneur de 44 ans a logiquement été interrogé sur son successeur, dont on ne connaît pas encore officiellement l’identité, mais qui pourrait se nommer Hansi Flick. Et Xavi a tenu à avertir ce dernier du chantier qui l’attend en Catalogne : « Que le futur entraîneur du Barça sache qu’il se trouve dans une situation difficile, que la situation économique est défavorable. Il n’aura pas une tâche facile. »

Dans la continuité des propos de Quique Sánchez qui dénonçait le traitement par le Barça de ses légendes, Xavi a également regretté le manque de considération de la part des dirigeants catalans. « Le travail n’a pas été valorisé dans la situation défavorable dans laquelle nous sommes arrivés. Au départ, nous étions neuvièmes et nous avons terminé deuxièmes. L’année dernière, nous avons remporté deux titres. Cette année, quatre matchs clés ne se sont pas déroulés comme nous le souhaitions. J’ai été pris pour cible et je n’ai pas pu travailler dans le calme et la sérénité. Je suis triste, mais c’est mon travail », a-t-il conclu.

Il préférait sans doute quand son travail consistait à être sur le terrain.