Un ponte des bancs de touche tire la sonnette d’alarme sur la santé mentale des entraîneurs

La santé mentale des entraîneurs : aux oubliettes. Dans une interview accordée au Sun, Sam Allardyce a évoqué les problèmes de santé mentale que peuvent rencontrer les entraîneurs lorsqu’ils ne sont plus en poste. L’ancien technicien de Bolton, West Ham ou Leeds (entre autres) considère d’ailleurs que la difficulté liée à la perte d’un emploi pour les entraîneurs n’est pas aussi reconnue que pour les joueurs.

Pas un choix, un choc brutal

L’entraîneur aux plus de 800 matchs sur les bancs de Premier League a reconnu qu’il avait eu besoin d’une aide psychologique en juin 2023 après son départ de Leeds, qu’il n’avait pas réussi à maintenir en fin de saison. C’est notamment l’instantanéité du manque de jeu qui explique ses difficultés. « Quand tu finis ta carrière, ce n’est pas juste une question d’argent : du jour au lendemain, tu ne peux plus jouer », explique l’homme de 71 ans. Il poursuit en expliquant que le football est comme une « addiction » qu’il est parfois difficile d’abandonner.

Lived it. Loved it. Farewell, beautiful game.

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