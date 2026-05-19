Ces Brésiliens en meilleure forme que Neymar pour aller au Mondial

Appelé en sélection brésilienne pour disputer le Mondial à la surprise générale, Neymar a pourtant 34 piges, un genou en vrac et pas beaucoup de matchs dans les pattes cette saison. Carlo Ancelotti aurait pu repérer plein de types en pleine forme. Les voici.

→ Romário

Romário a raison. Le Brésil, ce sont des dribbles, du beau jeu et des émotions : « Le foot brésilien n’est plus ce qu’il était. Il n’est plus en capacité de permettre à un joueur de briguer un Ballon d’or comme il y a 15 ou 20 ans. Techniquement, le Brésil a vraiment chuté. Depuis la génération Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, c’est compliqué. Ensuite, nous avons été dépendants d’un seul joueur : Neymar. Et nos jeunes partent trop tôt en Europe, dans des petits clubs où ils perdent leur ADN. »

Quand on voit l’état physique du champion du monde 1994 – sénateur – président de l’América FC – Youtubeur – fêtard à 60 piges, on peut se dire que Carlo Ancelotti est passé à côté d’un truc. Tous les adeptes des Hyrox et des marathons envient sa forme physique. En plus, le Mondial aux États-Unis, ça le connaît.

→ João Pedro

Ce lundi soir, JP l’a vécu comme un ado en vacances à la fin de lycée, qui apprend qu’il est le seul de sa bande de potes à ne pas avoir le bac. Un foiré complet. Pour regarder la liste de Carlo Ancelotti, la longue tige de Chelsea avait réuni ses darons, ses nutritionnistes et toute la mif’ sur un canapé qui fait la taille d’un T2 à Paris. Et patatras, il n’a pas entendu son blase.

🇧🇷💔 João Pedro’s family waited all evening for Carlo Ancelotti to call up João Pedro for the World Cup… but in the end, his name was never announced. pic.twitter.com/c2BneyUGZV — CentreGoals. (@centregoals) May 19, 2026

Alors ok, il n’a pas gagné la Coupe des confédérations en 2013, son padre était en taule pendant les JO 2016, mais il n’a pas eu besoin de ces breloques pour porter un Chelsea moribond à lui tout seul. Avec ses 20 buts et 9 passes décisives, l’ancien de Brighton n’a rien à se reprocher. Carlo Ancelotti lui-même l’a dit en conférence de presse : « Croyez-moi, je suis triste pour João Pedro. Avec la saison qu’il fait, il méritait probablement d’aller à la Coupe du monde. Cependant, avec tout le respect possible, et face à une telle concurrence, nous avons choisi d’autres joueurs avant lui. » Bref, un sélectionneur est là pour sélectionner, c’est dans son rôle, mais louper le futur du joga bonito pour choisir un joueur de poker, c’est nul.

→ Antony

Qu’est-ce qu’un Mondial de football serait sans ses meilleurs artistes ? Si la questão se pose pour O Ney, elle est tout autant légitime pour le prodige Antony. Le tatoué n’a pas joué sans courir dix petits matchs de Serie A brésilienne. Lui, il est en pleine forme. Il sort d’une saison complète en Liga. Il a aidé le Real Betis à se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois depuis vingt piges. En plus, le gaucher ne s’est pas rompu les ligaments croisés en Arabie saoudite, ne s’est pas pété le ménisque en décembre et procure des émotions à toute l’Andalousie. Dire qu’avec tout ça, un homme-sandwich a pris sa place.

Illuminé.

→ Lula

En 2026, Luiz Inacio Lula da Silva joue aussi gros qu’une sixième étoile : à la fin de l’année, le président de gauche doit briguer un quatrième mandat inédit à la tête du Brésil. Peu importent ses 80 balais. Le Mélenchon brésilien est en pleine forme ! Sauf que face à lui se dresse Flavio Bolsonaro, fils de tout aussi insupportable que le père. Or ce mois-ci, le daron a appris une bonne nouvelle. Alors qu’il avait été condamné à 27 ans de réclusion par la Cour Suprême après avoir tenté un putsch en 2023, le temps de détention de Jair Bolsonaro pourrait être réduit. Le Sénat brésilien a voté en faveur de la réduction de sa peine. Lula pensait être tranquille, que nenni. Les élections se tiennent le 4 octobre. Sans Neymar.

→ Estêvão

Le nouveau pain du Brésil devra attendre ses 34 ans pour vivre un Mondial ?

→ Michel Teló

Quelqu’un a des nouvelles de celui-ci ? Neymar doit une belle chandelle au chanteur d’Ai se eu te pego. En 2011, alors qu’il était encore joueur de foot à Santos, le Ney avait poussé la chansonnette avec le chanteur star. Un moment qu’il l’a propulsé en tête des charts, avant d’éclore et d’être transféré à Barcelone deux saisons plus tard.

→ Marine Tondelier

Ah bon, ce n’est pas pour ça les vestes vertes ?

→ Un crâne de dinosaure

Cette nouvelle secoue l’archéologie mondiale. Un os vieux de 113 millions d’années perturbe les relations germano-brésiliennes. Actuellement au musée d’histoire naturelle de Stuttgart, le crâne d’un Spinosauridae, de la famille des théoropodes (si vous ne savez pas à quoi cela ressemble, demandez à vos enfants) s’apprête à retourner au Brésil. Il avait été trouvé au siècle dernier au pays. Or, une loi y stipule que les fossiles trouvés sur son territoire lui appartiennent. Les autorités brésiliennes ont donc demandé le retour du crâne du dino. Près de 300 experts du monde entier ont publié une lettre demandant sa restitution, et une pétition en ligne a été signée par près de 35 000 personnes. Pas de doute, il est prêt pour le voyage !

→ Francis Coquelin

34 ans, des blessures à répétition et un maillot jaune. Pas de doute, le milieu du FC Nantes est prêt pour lancer Neymar en profondeur cet été.

→ Neymar

Bon, il a 28 ans, mais le milieu offensif mozambicain est une valeur sûre du Ferroviário de Nacala, ville du nord du pays. Il ferraille pour ne pas descendre en deuxième division, mais peu importe : il parle portugais !

Au fait, ça donne quoi Neymar avec Santos ?