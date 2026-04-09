S’abonner au mag
  • International
  • Brésil

Romario : « Techniquement, le Brésil a vraiment chuté »

CT
14 Réactions
Romario : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Techniquement, le Brésil a vraiment chuté<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

L’œil de l’expert. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Romario est revenu sur l’état actuel du football brésilien. La légende de 60 ans reconnaît que les Auriverdes sont en souffrance. « Le foot brésilien n’est plus ce qu’il était. Il n’est plus en capacité de permettre à un joueur de briguer un Ballon d’or comme il y a quinze ou vingt ans, avance celui qui cumule les fonctions de sénateur, de président de l’America FC, de Youtubeur et d’oiseau de nuit. Techniquement, le Brésil a vraiment chuté. Depuis la génération Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, c’est compliqué. Ensuite, nous avons été dépendants d’un seul joueur : Neymar. Et nos jeunes partent trop tôt en Europe, dans des petits clubs où ils perdent leur ADN. » Tout ça.

De l’optimisme malgré tout

À l’approche de la Coupe du monde 2026, Romario croit tout de même aux chances de victoire finale de la Seleção malgré la défiance populaire : « Les gens n’y croient plus trop. Mais c’était déjà le cas avant le Mondial 94. Avec Carlo Ancelotti (le sélectionneur), j’ai repris confiance. Il faut se souder pour mettre fin à cette série de vingt-quatre ans sans gagner une Coupe du monde. »

Alors que Neymar bénéficie de nombreux soutiens pour un retour en sélection, le champion du monde 1994 préfère rester prudent. « Tu ne peux pas t’appuyer sur un seul joueur. Surtout si celui-ci est fragile. C’est trop périlleux. Maintenant, on a des bons joueurs comme Raphinha, Vinicius, mais aussi des jeunes comme João Pedro (24 ans), Estevão (18 ans). Le Brésil peut être champion, grâce à son histoire, son expérience et si Neymar retrouve la forme », estime Romario.

Sinon, il peut lui-même rechausser les crampons.

Carlo Ancelotti serait proche de toucher le pactole avec le Brésil

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.