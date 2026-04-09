Romario : « Techniquement, le Brésil a vraiment chuté »

L’œil de l’expert. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Romario est revenu sur l’état actuel du football brésilien. La légende de 60 ans reconnaît que les Auriverdes sont en souffrance. « Le foot brésilien n’est plus ce qu’il était. Il n’est plus en capacité de permettre à un joueur de briguer un Ballon d’or comme il y a quinze ou vingt ans, avance celui qui cumule les fonctions de sénateur, de président de l’America FC, de Youtubeur et d’oiseau de nuit. Techniquement, le Brésil a vraiment chuté. Depuis la génération Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, c’est compliqué. Ensuite, nous avons été dépendants d’un seul joueur : Neymar. Et nos jeunes partent trop tôt en Europe, dans des petits clubs où ils perdent leur ADN. » Tout ça.

De l’optimisme malgré tout

À l’approche de la Coupe du monde 2026, Romario croit tout de même aux chances de victoire finale de la Seleção malgré la défiance populaire : « Les gens n’y croient plus trop. Mais c’était déjà le cas avant le Mondial 94. Avec Carlo Ancelotti (le sélectionneur), j’ai repris confiance. Il faut se souder pour mettre fin à cette série de vingt-quatre ans sans gagner une Coupe du monde. »

Alors que Neymar bénéficie de nombreux soutiens pour un retour en sélection, le champion du monde 1994 préfère rester prudent. « Tu ne peux pas t’appuyer sur un seul joueur. Surtout si celui-ci est fragile. C’est trop périlleux. Maintenant, on a des bons joueurs comme Raphinha, Vinicius, mais aussi des jeunes comme João Pedro (24 ans), Estevão (18 ans). Le Brésil peut être champion, grâce à son histoire, son expérience et si Neymar retrouve la forme », estime Romario.

Sinon, il peut lui-même rechausser les crampons.

Carlo Ancelotti serait proche de toucher le pactole avec le Brésil