L’idylle entre Amadou Onana et un supporter de Nottingham Forest

Rien ne pourra enlever la bonne humeur d’un Belge. Amadou Onana n’est pas du style à s’énerver, et il l’a encore prouvé à l’occasion de la rencontre entre Nottingham et Aston Villa ce dimanche. Alors qu’il s’hydratait sur le bord du terrain, un supporter de Forest a interpellé le milieu de terrain des Villans pour le traiter de « sale type ». Une première sollicitation qui n’a pas manqué de faire réagir le Diable rouge, qui s’est contenté d’un « Ce n’est pas très gentil de ta part ».

He took it like a champ 😂👏 🎥 TT/360byjosefina pic.twitter.com/fl9mYKswlt — 433 (@433) April 13, 2026

Onana, amoureux transi

Pas résigné, le supporter des Rouge et Blanc a poursuivi son échange en demandant à Onana « d’arrêter de simuler ». Mais décidément, il en fallait plus pour énerver le joueur de 24 ans, qui a préféré répondre avec hu… amour à son vis-à-vis. « Moi aussi je t’aime », a-t-il lancé devant une foule hilare et captivée par la situation.

Bref, pas de doute, Onana n’est pas un Vilain.

Le but contre son camp de l’année en Ligue Europa