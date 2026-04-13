Un jeune footballeur de la PSG Academy agressé en marge d’un tournoi au Portugal

L’affaire émeut le club de Montrouge. Situé en banlieue parisienne, le club a récemment appris qu’un de ses joueurs, âgé de 13 ans, a été violemment agressé. En stage au Portugal avec le PSG Academy (la structure privée du club parisien), il avait pris la défense de ses coéquipiers, victimes d’insultes racistes.

Le nez cassé

Selon les informations du média Unifoot, le jeune Armand, licencié au club de Montrouge, s’était interposé alors que ses coéquipiers étaient victimes de cris de singe de la part d’un club adverse. Le jeune footballeur a été par la suite hospitalisé avec le nez cassé.

« Le courage dont il a fait preuve pour défendre un camarade montre à quel point Armand est un joueur exemplaire rempli de valeurs. ​Le racisme et la violence n’ont pas leurs places dans le sport ni la société. ​Le football doit rester un espace d’éducation, de respect et de fraternité », déplore le club dans un communiqué. Pour le moment, le jeune garçon se porte mieux, et d’après le Parisien, il aurait reçu un appel de Nasser al-Khelaïfi pour lui apporter son soutien.

Qu’il fasse vite ses gammes : on a besoin de personnes comme lui dans le foot pro.

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