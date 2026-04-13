Sunderland condamne les insultes racistes contre Brian Brobbey

L’attaquant de Sunderland Brian Brobbey a été victime d’insultes racistes sur les réseaux après la victoire de son équipe face à Tottenham. Certains pseudo-supporters des Spurs ont décidé de s’en prendre massivement en ligne au Néerlandais, l’accusant d’avoir blessé volontairement le défenseur Christian Romero.

Après le match, les réseaux sociaux des Black Cats ainsi que ceux de Brobbey ont été inondés de messages à caractère raciste. La formation de Régis Le Bris a immédiatement condamné ces agissements à travers un communiqué : « Nous sommes fermement solidaires de Brian et lui offrons notre soutien total et indéfectible. […] Ce n’est pas un cas isolé. Les insultes récemment balancées à Romaine Mundle et Lutsharel Geertruida le montrent bien : ce comportement revient bien trop souvent, dans les stades comme en ligne. Le racisme est odieux et n’a rien à faire dans notre sport ni dans la société. Et à chaque fois que ça arrive, on le dira », conclut Sunderland.

Un racisme récurrent

Dernièrement, un homme avait été arrêté après avoir proféré des insultes racistes à l’encontre du défenseur Lutsharel Geertruida lors du match face à Newcastle. Selon les informations de la BBC, l’unité de police du football britannique enquête actuellement sur les derniers cas de racisme en ligne. Avec notamment les différentes insultes dont Wesley Fofana avait été victime.

Les sanctions arrivent.

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