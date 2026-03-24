Ronaldinho va jouer à Sunderland

Ronnie en Premier League ? Le 25 mai prochain, c’est un match de foot pas comme les autres qui se déroulera au Stadium of Light de Sunderland. Celui-ci, qui n’a rien d’officiel, opposera les potes de Ronaldinho à ceux de Jermain Defoe, qui a fini sa carrière chez les Black Cats. Au programme, deux équipes qui s’affrontent lors d’un match qui fait office de gala avant la fin définitive de la saison, puisque celui-ci aura lieu juste le lendemain du dernier match de la saison de l’équipe première, à domicile contre Chelsea.

🇧🇷 Ronaldinho is coming to the Stadium of Light. The Brazilian icon will be on Wearside on Monday 25 May, leading his Ronaldinho & Friends side against Jermain Defoe’s UK Icons team. Secure your tickets below 👇 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) March 24, 2026

Djibril Cissé dans la team Ronaldinho

Ce qu’on peut déjà dire, c’est que l’équipe Defoe (composée de joueurs britanniques) aura une belle adversité. En plus du Ballon d’or 2005, l’équipe Ronnie sera composée de Djibril Cissé, Kléberson, Heurelho Gomes, les frères Fábio et Rafael, Fernando et Anderson, comme indiqué sur le site de Sunderland. Il faudra tout de même mettre la main au porte-monnaie pour voir toutes ces légendes : minimum 25 livres (soit 28 euros) le prix d’entrée pour la rencontre, sachant que les options grimpent très vite aux alentours des 115 euros.

Le prix à payer pour voir une association Ronnie-Cissé ?

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