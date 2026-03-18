En direct : FC Barcelone - Newcastle (0-0)

Comment ça va depuis le temps ? On se retrouve à l'heure de l'apéro pour déguster un 8e retour de Ligue des champions qui s'annonce succulent entre le Barça et Newcastle. Les Catalans ont arraché le 1-1 au bout du temps additionnel à l'aller sur un péno de Lamine Yamal. A voir si les potes de l'homme au double prénom pourront faire bonifier cette réaction. Coup d'envoi à 18h45, soyez prêts !