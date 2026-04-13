Coach Jack Wilshere remporte son premier trophée

Un cigare comme Ancelotti pour fêter ça ? Ce dimanche, Jack Wilshere a remporté son premier trophée en tant qu’entraîneur. Arrivé il y a à peu près six mois à Luton, où il était déjà passé à 9 ans avant de rejoindre Arsenal, l’Anglais redonne le sourire aux Hatters, qui n’avaient plus connu de joie depuis leur montée en Premier League en 2023.

C’est dans le même stade, à Wembley, que les hommes de Wilshere se sont imposés 3-1 face à Stockport County et remporté l’EFL Trophy, une compétition entre les clubs de League One et Two ainsi que certaines équipes U23 d’équipes de plus hautes divisions.

Super Jack est un super entraîneur

La rencontre avait pourtant mal débuté pour Luton. À la 11e, Sidibeh avait donné l’avantage pour Stockport. Mais le stress n’a pas duré. À la mi-temps, les Hatters étaient déjà repassés devant grâce à Lawrence puis Wells. Ce dernier sera également celui qui enterrera les espoirs des défaits à la 90e. 3-1 : cette fois, c’est Stockport qui passe dans la machine à laver.

Et en tant que coach, il est surcoté ?

Jack Wilshere au chevet de son club formateur