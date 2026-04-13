S’abonner au mag
  • EFL Trophy
  • Finale
  • Luton-Stockport (3-1)

Coach Jack Wilshere remporte son premier trophée

EA
1 Réaction
Coach Jack Wilshere remporte son premier trophée

Un cigare comme Ancelotti pour fêter ça ? Ce dimanche, Jack Wilshere a remporté son premier trophée en tant qu’entraîneur. Arrivé il y a à peu près six mois à Luton, où il était déjà passé à 9 ans avant de rejoindre Arsenal, l’Anglais redonne le sourire aux Hatters, qui n’avaient plus connu de joie depuis leur montée en Premier League en 2023.

C’est dans le même stade, à Wembley, que les hommes de Wilshere se sont imposés 3-1 face à Stockport County et remporté l’EFL Trophy, une compétition entre les clubs de League One et Two ainsi que certaines équipes U23 d’équipes de plus hautes divisions.

Super Jack est un super entraîneur

La rencontre avait pourtant mal débuté pour Luton. À la 11e, Sidibeh avait donné l’avantage pour Stockport. Mais le stress n’a pas duré. À la mi-temps, les Hatters étaient déjà repassés devant grâce à Lawrence puis Wells. Ce dernier sera également celui qui enterrera les espoirs des défaits à la 90e. 3-1 : cette fois, c’est Stockport qui passe dans la machine à laver.

Et en tant que coach, il est surcoté ?

Jack Wilshere au chevet de son club formateur

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
  • L'anesthésiste tueur
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Après le Prix Varenne, notre article sur L'Affaire Péchier a remporté le prix Angle Noir du Club de la Presse de Reims, qui récompense le meilleur fait divers de l'année.

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.