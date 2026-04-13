FC Barcelone : Lamine Yamal demande une faveur à Simeone avant la rencontre contre l’Atlético Madrid

Lamine Yamal est prêt. Arrivé tout sourire et lunettes sur le nez en conférence de presse, l’Espagnol n’a pas caché ses ambitions avant le quart de finale retour de Ligue des champions contre l’Atlético Madrid mardi soir : « J’ai hâte d’être demain, ce sont de grands moments », a-t-il déclaré.

Le joueur de 18 ans a également profité du moment pour demander une faveur à Diego Simeone : « J’espère faire la différence. À voir si Cholo (Simeone) me rend un service et me met face à un simple un contre un ». Une demande aussi surprenante que hautement improbable quand on connaît le talent du bonhomme.

Neymar, Lebron James et son avenir

Outre la rencontre de demain, le Barcelonais a été confronté à une série de questions éloignées de près ou de loin de la rencontre de demain. Neymar à la Coupe du monde, sa photo de profil Instagram ou encore la vision de sa carrière dans trois ans, tant de sujets que Lamine Yamal a évoqués sans trembler face aux journalistes.

Enfin, le produit de la Masia n’a pas non plus flanché sur les questions évoquant son rôle de protagoniste dans le retour des siens face à l’Atlético : « Je ne pense pas que le fait de remonter (le score) dépende de moi, mais ça ne me dérangerait pas si c’était le cas ».

Le rôle-play superstar est maîtrisé.

Un cadre du Barça fait son retour pour le match décisif contre l’Atlético