Lamine Yamal bat un nouveau record en Espagne

Dans la cour des grands. Face à l’Espanyol, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la barre symbolique des 100 matchs en Liga.

Lamine Yamal (18 ans et 272 jours) est le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 100 matchs en Liga devant Raul (19 ans et 285 jours). #BarcaEspanyol — Stats Foot (@Statsdufoot) April 11, 2026

L’âge de tous les possibles

À 18 ans et 272 jours, il surpasse donc Raúl qui avait atteint les 100 matchs dans le championnat espagnol avec le Real Madrid alors qu’il était âgé de 19 ans et 285 jours. Buteur et passeur décisif à deux reprises lors du derby de Barcelone ce samedi (4-1), Yamal a donc grandement participé à la victoire finale des Blaugrana.

Boss Lamine.

Vainqueur du derby de Barcelone, le Barça se rapproche du sacre en Liga