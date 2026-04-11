Vainqueur du derby de Barcelone, le Barça se rapproche du sacre en Liga

FC Barcelone 4-1 Espanyol

Buts : Torres (9e, 25e), Yamal (87e), Rashford (89e) pour les Blaugrana // Lozano (56e) pour les Péricos

Barcelone est blaugrana. Alors que le Real Madrid a buté sur Gérone vendredi (1-1), le FC Barcelone avait l’occasion de mettre une main le championnat en reléguant les Merengues à neuf points. Après une rencontre difficile, les protégés d’Hansi Flick sont toutefois parvenus à s’imposer 4 à 1.

Si le Barça a rapidement pris les devants dans la rencontre grâce à Ferran Torres qui a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis 16 rencontres toutes compétitions confondues (1-0, 9e) avant de doubler la mise sur un caviar de l’extérieur du pied de Lamine Yamal (2-0, 25e), l’Espanyol est parvenu à faire déjouer son voisin durant le second acte.

Une fin de match animée

Après que la VAR a refusé un but à Torres pour hors-jeu (54e), Pol Lozano a fait renaître l’espoir dans les rangs péricos d’une reprise parfaite du gauche pour réduire l’écart (2-1, 56e). Un espoir qui aurait pu se transformer en réalité si les protégés de Manolo González s’étaient montrés plus précis, à l’instar de Fernando Calero (72e). Discret depuis son offrande en première période, Yamal a surgi au moment opportun alors que la pression sur le but blaugrana se faisait de plus en plus pressante pour inscrire le but du chaos (3-1, 87e). Marcus Rashford a également décidé d’inscrire son nom au tableau d’affichage en étant à la réception de la louche de Frenkie De Jong (4-1, 89e). Contrat rempli pour le Barça qui s’offre donc le derby de Barcelone et se rapproche encore plus de la victoire finale en Liga.

Le maillot vintage n’aura pas suffi à l’Espanyol.

FC Barcelone (4-3-3) : J.García – Araújo, Martín, Cubarsí, Balde (Cancelo, 65e) – Pedri, E.García, Gavi (Rashford, 65e) – Yamal, Torres (Olmo, 74e), López ( de Jong, 84e). Entraîneur : Hansi Flick.

RCD Espanyol (4-4-1-1) : Dmitrović – El Hilali, Calero, Cabrera, Romero – Ngonge (Sánchez, 56e), González, Lozano (Pickel, 80e), Dolan (Fernández, 46e) – Expósito (Terrats, 71e)- García (Milla, 71e). Entraîneur : Manolo González.

Le Barça vainqueur du derby dans la souffrance