Chaos devant le stade avant le derby de Barcelone, une voiture fonce dans la foule

Scènes de choas, ce jeudi soir à proximité du stade Cornellà-El Prat de Barcelone, avant le derby entre l’Espanyol et le Barça. Alors que des supporters des Pericos attendaient l’arrivée du bus de leur équipe, une voiture a foncé dans la foule et fait plusieurs blessés – heureusement, aucun blessé grave n’est à déplorer et sept ambulances sont vite arrivées sur les lieux, selon la presse espagnole. Dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit le véhicule être attaqué par des supporters, avant de démarrer et percuter de nombreuses personnes.

Les circonstances de cet accident restent à éclaircir. On peut également observer, dans d’autres séquences, de grosses scènes de cohue, avec notamment de violents heurts entre supporters et forces de l’ordre. À la huitième minute de jeu, le match a été interrompu quelques instants au vu de la situation, mais il a vite repris et le speaker du stade a annoncé que la situation était sous contrôle. Mais certains supporters, situés derrière la cage de Joan García, ont quitté l’enceinte, estimant que la rencontre ne devait pas être disputée.

😡Esto es muy GRAVE. Qué vergüenza. Agresiones y atropello masivo. Lo que ha ocurrido en la previa entre Espanyol y FC Barcelona. pic.twitter.com/jB7L08gXA8 — Álvaro Borrego (@alvaritomfs) May 15, 2025

🇪🇸 | ÚLTIMA HORA: Caos en los alrededores del RCDE Stadium antes del derbi Español – Barcelona. pic.twitter.com/ACXVRYpTy4 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 15, 2025